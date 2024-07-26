Михайленко - после 0:1 с Францией U-19: Парни плакали в раздевалке, это не была игра в одни ворота
Подведение итогов от специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал матч с Францией (0:1) в полуфинале юношеского Евро-2024 и оценил выступление своих подопечных на турнире.
"Мы были конкурентны, создавали моменты и в первом, и во втором таймах. Хотелось бы, чтобы мы более качественно и спокойно контролировали мяч, тогда осталось бы больше сил на атаку.
За счет характера, желания и готовности вытянуть из себя что-то экстра мы создавали давление, и если бы немножко больше удачи, могли бы забить. Все игроки проявили себя. Все молодцы, отдали все силы и показали свое мастерство.
Эмоции немножко пройдут, и мы будем по-другому смотреть и на игру, и на результат. Для меня есть большой позитив в том, что мы вышли в финальную часть чемпионата мира, мы среди квартета лучших команд Европы.
Надо много работать, игроки почувствовали уровень и стандарты, к которым надо расти. Они плакали в раздевалке, были разочарованы, потому что это не была игра в одни ворота. Нам нужно больше работать, больше требовать от наших игроков. Они могут больше. Нам нужно только ставить цели и идти к ним", - приводит слова Михайленко УАФ.
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