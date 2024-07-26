И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Акценты зрителя на игре сборной Украины (U-19) на Евро

Выступление команды Дмитрия Михайленко в Северной Ирландии оставило смешанные впечатления. Она показала лучший результат из всех наших сборных, игравших в этом году в финальных турнирах и пробилась на свой чемпионат мира. Но показала ли она соответствующую игру? Или этот зритель слишком привередлив?

Ни в одном из матчей мы не “наиграли” на победу. С хозяевами Евро и норвежцами, по большому счету, на поле царили тоска и уныние, что справедливо выразилось в итоговых нулях на табло. С итальянцами повезло, что они играли не оптимальным составом, а последние полтайма - в меньшинстве.

При этом голевых моментов они создали больше. Никто не отменяет ни волевой победы, ни достаточно эффектных голов, ни законности победного пенальти. Но в полуфинал мы буквально продрались, при достаточно благоприятном стечении обстоятельств.

В этом и есть сермяжная правда украинского футбола? Да, таким он и был десятилетиями. Возвращаемся к истокам? Когда борьба - наше все, и рожденный ползать летать не может? Эпизодами казалось, что эти игроки способны на большее. Зато как боролись! Интересно, этого от них ждет руководство национальной сборной?

Никто не бросит в них камень - результат в кармане: четверка лучших в Европе - мы таким не избалованы. Играли с настроением, старались, бились, как могли. А могли, получается, не очень много - если смотреть на поле. Но отдали все силы, как в старые добрые времена. Еще бы мастерства побольше…

Франция вышла против нас в полуфинале под девизом: “Смерть расизму!” - ни одного евро-европейца в составе, включая главного тренера. Хотя, подождите, если правила толерантности требуют наличия среди главных героев хотя бы одного темнокожего, то в обратную сторону оно, что, не работает?

Шутки шутками, но не покидало ощущение, что Украина играет не в Евро, а в Афро. И тот, кто узрит расизм в данном высказывании, может смело обращаться к психиатру. Или уже нельзя говорить об очевидном? Так или иначе, в футбол эти французы играли лучше нас, что, впрочем, никого не удивило. Но отдадим должное: не намного лучше.

Я бы даже сказал, что закономерным исходом поединка могла стать ничья. Даже несмотря на то, что второй тайм мы проиграли с треском. Но зато до перерыва не только не позволили сопернику ровным счетом ничего, но и были явно ближе к голу. Франции откровенно везло: промах Михавко из убойной позиции, перекладина Гусева.

Нас убрали за какую-то четверть часа вскоре после возобновления игры. Пошел момент за моментом, а завершилось дело голом лидера французов Атангана на 61-й минуте. Позже Крупи мог удвоить счет, но тут уже стойка ворот, после касания нашего кипера, сыграла за Украину. Этот игровой отрезок и стал решающим.

Удар Тутерова в компенсированное время - единственный шанс уйти от поражения - оставил знак вопроса степенью своей опасности. Оптимального повтора мы не увидели, а так показалось, что мяч прошел не столь уж и близко к воротам.

Команда Михайленко провела свой лучший тайм в турнире, но в футбол играют два тайма. Французы встретили серьезное сопротивление в этом матче и вынуждены были осторожничать. Тем не менее, свою пятерку возможностей для взятия ворот они, в конце концов, создали. И с другой стороны, назвать их успех незаслуженным нельзя.

Думаю, о многом скажет тот факт, что самой яркой личностью у нас и в этой игре, и на этом Евро стал вратарь Крапивцов. Тренер говорит, что после полуфинала игроки плакали в раздевалке. Верю. Уж чего-чего, а инертности и равнодушия здесь не было. Это вам не “беженцы” Мороза на Кипре.

Их можно и нужно благодарить за проявленные волю и характер. Они бились, кусались и царапались в лучших (?) традициях украинского футбола. Но я не увидел того, чего ожидал от индивидуально сильных игроков - Гаджиева, Синчука, Цуканова. Все было подчинено командному механизму, в котором они крутились шестеренками.

Не зря более других запомнился Гусев-младший с его бойцовскими генами.

Словом, если говорить не о сомнительной ценности результата юношеской команды, а о стратегии развития украинского футбола, то лично я увидел здесь регресс - шаг назад, в сторону условного Петракова.

Если нынче сознательно взят такой курс - нема питань. Но лично мне больше по душе современный атакующий футбол, в который небезуспешно пыталась играть команда Шевченко. И от которого еще не ушла команда Реброва. Еще? Ведь нам в последнее время частенько говорят о преемственности. Мы что, возвращаемся домой?

Благодарю Дмитрия Михайленко за то, что его команда не ударила в грязь лицом и подарила болельщикам хоть какие-то светлые моменты в это темное время. Скажу, что кое в чем он меня даже приятно удивил. Прибавил, что ли, возмужал, как тренер.

И все же в целом осталось какое-то ощущение недосказанности. Так же, как от игры “Днепра-1” под его руководством. Когда чего-то не хватает. Остроты, изюминки какой-то.

Юрич крутит носом, скажете вы. Возможно, и будете правы - со стороны оно всегда виднее. Или после “Партизана” душа не хочет будней? Нет, искреннее спасибо ребятам! И вилочки все вроде как на месте. Но что ты будешь делать - осадочек не уходит…

Все фото - пресс-служба УАФ