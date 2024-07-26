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Капитан сборной Украины U-19: Некоторые наши болельщики похоронили нас еще перед матчем с Италией

Юношеские сборные Украины
Капитан сборной Украины U-19: Некоторые наши болельщики похоронили нас еще перед матчем с Италией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины U-19 Максим Мельниченко прокомментировал вылет команды с юношеского Евро-2024 после поражения от Франции (0:1) в полуфинале.

"Конечно, мы разочарованы. Считаю, что мы ничем не уступали. Это была невероятная игра, невероятная самоотдача. Я гордился сегодня своей командой, было очень приятно находиться на поле с этими игроками. Неприятно лишь то, что не удалось выиграть, но это футбол - так бывает. Наш путь на этом Евро, к сожалению, завершился.

Была невероятная поддержка. Такое впечатление было, как будто мы играем матч дома. Стадион, болельщики, атмосфера - все топ. Считаю, что установку (тренерскую - прим.) мы выполнили. Знали, что они хорошо работают с мячом, что нам придётся терпеть. За счет самоотдачи, за счет нахождения правильных позиций мы задачу свою выполнили. У них не было очень много острых моментов. К тому же, мы неплохо выбегали в контратаки, владели мячом, оказывали на них неплохое давление.

Минимальная цель выполнена - попасть на чемпионат мира. Конечно, хотелось победить на этом Евро, но некоторые наши болельщики похоронили нас еще перед матчем с Италией, поэтому полуфинал - это неплохо", - сказал полузащитник.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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