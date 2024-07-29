Голкипер Украины U-19 заинтересовал польский клуб, который в этом сезоне сыграет в еврокубках
Сейчас вратарь пребывает в статусе свободного агента
Фото: СК Дніпро-1
Бывший голкипер "Днепра-1" Владислав Крапивцов заинтересовал клуб из Польши, который в этом сезоне будет представлять страну на еврокубковой арене. Об этом утверждает Sport Arena.
В прошлом сезоне Крапивцов выступал за юношескую команду днепрян, отыграв в ее составе 25 матчей в чемпионате U-19. Также Владислав один раз попал в заявку основной команды на матч 27-го тура УПЛ против "Кривбасса" (1:0).
Владислав также является основным голкипером сборной Украины U-19. На юношеском чемпионате Европы-2024 он отыграл все четыре поединка, а Украина в полуфинале потерпела поражение от Франции (0:1).
Контракт Крапивцова с "Днепром-1" был рассчитан до 30 июня 2024 года. Сейчас 19-летний голкипер пребывает в статусе свободного агента. Сам же днепровский клуб снялся с УПЛ, а за право занять его место в элитном дивизионе сейчас проводится мини-турнир, в финал которого вышли "Левый берег" и "Минай".
Также добавим, что Польша в еврокубках будет представлена тремя клубами: "Ягеллония" (квалификация Лиги чемпионов), "Шленск" и "Легия" (оба - квалификация Лиги конференций).
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