Пономаренко: Хотелось бы выиграть Евро или хотя бы выйти в финал, но не удалось
Форвард Украины U-19 - о выступлении сборной на чемпионате Европы
Фото: ФК Динамо Київ
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Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко присоединился к тренировочному лагерю динамовцев после выступлений за сборную Украины U-19 на Евро-2024 и прокомментировал это событие для клубных СМИ.
- Сейчас настроение хорошее, но после игры с Францией он был не очень позитивный. Но нужно переключаться на клубные дела, забывать то, что было в прошлом, и двигаться дальше.
- Смотрели ли вы матч "Динамо" - "Партизан", когда находились в лагере сборной?
- Конечно, смотрел, перед ужином, очень переживал за команду. Рад, что игра сложилась удачно, что мы победили.
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- Игроки и тренеры "Динамо" тоже смотрели матчи юношеской сборной на Евро. Чувствовали ли поддержку?
- Да, после игр тренеры писали и поздравляли нас, поэтому мы тоже знали, что нас поддерживают.
- Не жаль вам, что не удалось сыграть в таком важном полуфинальном матче?
- Да, неприятно, что пропустил эту игру. Считаю, я сам в этом виноват. Осадок остался, но такова жизнь.
- В общем, можно ли считать выступление сборной Украины U19 на чемпионате Европы положительным?
- Конечно, ведь мы выполнили свою минимальную цель, которую перед нами ставили - выйти на чемпионат мира. Конечно, хотелось бы выиграть Евро или хотя бы выйти в финал, но не удалось.
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- Вы с Тарасом Михавко достаточно быстро вернулись в расположение "Динамо" и уже начали работу в общей группе. Как можете оценить ваше физическое состояние?
- Я готов и к тренировкам, и к матчам, считаю, все нормально. На следующее утро после игры с Францией сели в самолет, прилетели сюда, присоединились к команде и готовы работать, - рассказал Пономаренко.
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