Пономаренко: Хотелось бы выиграть Евро или хотя бы выйти в финал, но не удалось

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко присоединился к тренировочному лагерю динамовцев после выступлений за сборную Украины U-19 на Евро-2024 и прокомментировал это событие для клубных СМИ.

- Сейчас настроение хорошее, но после игры с Францией он был не очень позитивный. Но нужно переключаться на клубные дела, забывать то, что было в прошлом, и двигаться дальше.

- Смотрели ли вы матч "Динамо" - "Партизан", когда находились в лагере сборной?

- Конечно, смотрел, перед ужином, очень переживал за команду. Рад, что игра сложилась удачно, что мы победили.