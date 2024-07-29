Вингером сборной Украины U-19 интересуется ряд клубов из Англии
Юный игрок заинтересовал ряд европейских клубов
Фото: Instagram
18-летний "Металлиста" Геннадий Синчук привлек внимание европейских клубов после его перформанса на юношеском чемпионате Европы.
По информации ТаТоТаке, полузащитником заинтересовали скауты немецкого "Аугсбурга" и ряда британских клубов - "Дерби Каунти", "Мидлсбро" и "Сандерленда". Отмечается, что самую активную позицию по Синчуку пока занимает "Лидс Юнайтед", представители которого следят за игроком еще с этой зимы.
Напомним, Синчук - воспитанник "Металлиста". В прошлом сезоне он отыграл 26 матчей за харьковчан, без результативных действий. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
На его счету 2 гола в 6 поединках за сборную Украины U-19.
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