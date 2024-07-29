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Олег Федорчук: Украина U-19 на Евро-2024 была более разбалансирована, чем соперники. Не было нормальной командной игры.

Юношеские сборные Украины

Полуфинал есть, а вот игра оставляет вопросы

Олег Федорчук: Украина U-19 на Евро-2024 была более разбалансирована, чем соперники. Не было нормальной командной игры.

Фото - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук в интервью "Команде №1" поделился своим впечатлением о выступлении юношеской сборной Украины U-19 на Евро-2024, на котором наша команда дошла до полуфинала.

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– Кого можете выделить персонально в составе сборной Украины на єтом турнире?

– Мне понравился уровень игры нашего вратаря Владислава Крапивцова, защитника Алексея Гусева и его одноклубника по Динамо Тараса Михавко. Было видно, что функционально ребята готовы отлично. Еще бы выделил Андрея Маткевича, перспективный паренек.

Вообще я так считаю, что именно благодаря очень приличной обороне, нашим молодым бекам и удачной игре Крапивцова, Украина и дошла до 1/2 финала.

Я смотрел все матчи не только Украины, но и наших соперников, и команда Михайленко была более разбалансирована. Не было нормальной командной игры. Рисунка, как говорится, не было. Может, со мной кто-то не согласится, пусть, но мое мнение такое. Вот не увидел я ее. Та же Норвегия, с которой мы сыграли по нулям, выглядела значительно сильнее нашей команды, но они не вышли из группы.

– Результат есть. А что касается рисунка игры команды Михайленко?

– У нас за все сборные отвечает кто? Фактически Сергей Ребров, потому что он главный тренер национальной сборной и глава комитета сборных. И он же сам говорил, декларировал, что все сборные – юниорские и молодежная – должны играть в одном ключе с национальной. А что мы увидели в исполнении команды U-19? Игра вторым номером. Исключительно ставка на стандартные положения и игру на контратаках. Все. Я сомневаюсь, что в таком ключе должна играть наша главная команда.

Вот юниоры той же Франции, которой мы проиграли или Испании, они действительно исповедуют такой же футбол, как и главные команды этих стран. Наша же сборная на Евро-2024 играла исключительно результат. Очень прагматичный футбол был в исполнении команды Михайленко.

Можно ли критиковать за это Михайленко? Можно. Да я не буду, потому что это нормально. У него и у этой команды была задача, четкая, а именно – путевка на юниорский чемпионат мира 2025 года и она, повторюсь, была выполнена. И здесь, скорее, удивление от предыдущих слов – о едином для всех сборных стиле, о новом подходе к скаутингу кандидатов, о научном подходе и так далее.

– Мне он немного напомнил "Саррибол". То есть, как играют команды Маурисио Сарри.

– Так оно и было. Футбол, когда на первом месте результат, а красота игры уходит на десятый план.

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