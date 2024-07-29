Голкипер Украины U-19: Хотели достичь максимума и выиграть Евро-2024, но где-то не повезло

Голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов подвел итог Евро-2024, в котором наша сборная дошла до полуфинала.

– Владислав, как вы сейчас, после триумфального турнира с выходом в полуфинал Евро-2024 и чемпионат мира-2025? Как настроение, каковы дальнейшие планы?

– Все хорошо, только вернулся домой, чувствую себя хорошо. Планирую поддерживать физическую и индивидуальную форму и готовиться к сезону.

‒ Ваша оценка Евро U-19 для Украины? Полуфинал – это успех?

‒ Мы выполнили минимальные требования, которые были предъявлены. Конечно, хотели достичь максимума и выиграть Евро, однако, на мой взгляд, мы достойно представили страну и даже имели шансы пройти в финал, но не повезло.

‒ Чего не хватило для побед в первых двух матчах – когда сыграли 0:0 с хозяевами турнира и норвежцами?

‒ Если брать первые две игры, то ситуации у них были достаточно разные. В матче с Северной Ирландией наша сборная доминировала и не хватило где-то завершающей фазы и какого-то маленького удачи, чтобы забить победный гол. Во втором матче норвежцы хорошо давили и у нас не очень получалось контролировать мяч. Давление мы выдержали, хорошо сыграли в обороне, а во втором тайме было немного легче, начали появляться возможности забить, но не получилось.

‒ В решающем матче группового этапа с итальянцами, выигранном 2:1, вы сделали несколько крутых сейвов. Ваши впечатления от матча, в котором вас отметили как одного из героев?

‒ Матч с итальянцами был самым важным, и это придавало ему особую атмосферу: нечего терять, хотя и было очень сложно, но мы смогли победить и получить невероятные эмоции.

‒ Каким был фидбек от партнеров и тренера?

‒ Фидбек был обычным от всех: после каждой игры мы благодарим друг друга и жмем руки. В сборной не принято выделять одного или двух ключевых игроков после матчей, это некорректно, потому что играет вся команда. Все вместе разделяем результат вместе с игроками и тренерским штабом.

‒ Как вам работать под руководством Дмитрия Михайленко? Чувствуется, что он большинство своей карьеры работал с молодежью и умеет найти подход к ней?

‒ Дмитрий Станиславович Михайленко – очень хороший человек и тренер. Он знает, как найти подход к каждому игроку, многое общается с каждым, что-то спрашивает или, наоборот, пытается передать свой опыт и дает советы. Играть и тренироваться под руководством тренерского штаба юношеской сборной очень приятно.