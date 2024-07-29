Олег Федорчук: Эльяз Зидан почему-то не вышел против Украины на Евро-U-19, а Кристиан Шевченко - вышел

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук в интервью "Команде №1" поделился мыслями относительно вызова Кристиана Шевченко, сына президента УАФ Андрея Шевченко, в расположение сборной Украины U-19 на Евро.

"Каждый игрок играет в силу своих возможностей, опыта, замысла тренера. Кристиана Шевченко вызвали в сборную Украины, следовательно, видели в нем какие-то перспективы. На сына великого футболиста всегда давление. Редко кто играет на уровне отца, большинство – пятое колесо.

Был в донецком "Металлурге" игрок с фамилией Кройфф. Не Йохан, конечно. Его сын Йорди. Вот как ему не пытались помочь заиграть – все напрасно. А старт был высок – "Барса", "МЮ", Евро-96.

В юниорской сборной Франции есть сын Зинедина Зидана - Эльяз. Он почему-то не вышел на поле в матче против Украины в заключительной фазе игры, а Кристиан вышел", – сказал Федорчук.