  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Олег Федорчук: Эльяз Зидан почему-то не вышел против Украины на Евро-U-19, а Кристиан Шевченко - вышел
В тренде

Олег Федорчук: Эльяз Зидан почему-то не вышел против Украины на Евро-U-19, а Кристиан Шевченко - вышел

Юношеские сборные Украины

На сыновей великих футболистов всегда большее давление

Олег Федорчук: Эльяз Зидан почему-то не вышел против Украины на Евро-U-19, а Кристиан Шевченко - вышел

instagram.com/andriyshevchenko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук в интервью "Команде №1" поделился мыслями относительно вызова Кристиана Шевченко, сына президента УАФ Андрея Шевченко, в расположение сборной Украины U-19 на Евро.

Читайте такжеОлег Федорчук: Украина U-19 на Евро-2024 была более разбалансирована, чем соперники. Не было нормальной командной игры.

"Каждый игрок играет в силу своих возможностей, опыта, замысла тренера. Кристиана Шевченко вызвали в сборную Украины, следовательно, видели в нем какие-то перспективы. На сына великого футболиста всегда давление. Редко кто играет на уровне отца, большинство – пятое колесо.

Был в донецком "Металлурге" игрок с фамилией Кройфф. Не Йохан, конечно. Его сын Йорди. Вот как ему не пытались помочь заиграть – все напрасно. А старт был высок – "Барса", "МЮ", Евро-96.

В юниорской сборной Франции есть сын Зинедина Зидана - Эльяз. Он почему-то не вышел на поле в матче против Украины в заключительной фазе игры, а Кристиан вышел", – сказал Федорчук.

Напомним, что Кристиан Шевченко трижды выходил на замену в матчах сборной на турнире, результативными действиями не отличался.

Сборная Украины U-19 вышла в полуфинал турнира, благодаря чему получила возможность сыграть на ЧМ-2025 U-20.

По теме
yellow-arrow
Крапивцов: С Днепром-1 разошлись спокойно. Хочется попасть за границу, на другой уровень
yellow-arrow
Вингером сборной Украины U-19 интересуется ряд клубов из Англии
yellow-arrow
Пономаренко: Хотелось бы выиграть Евро или хотя бы выйти в финал, но не удалось
Олег Федорчук Украина U-19 Кристиан Шевченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 19:24
Шевченко в приказном порядке потребовал, что бы Кристиан не играл. Но, тренер решил иначе…
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 19:24
Шевченко в приказном порядке потребовал, что бы Кристиан не играл. Но, тренер решил иначе…
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
29.07.2024 в 19:21
Угодити дуже хотілось
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости