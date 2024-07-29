Капитан Украины U-19: Когда Кристиана Шевченко впервые вызвали, то было немного необычно, поскольку он на украинском не говорил

Капитан юнлошеской сборной Украины U-19 Максим Мельниченко высказался о своем капитанстве на Евро-2024, а также о взаимодействии с партнерами.

- Во всех матчах вы выводили партнеров на поле с капитанской повязкой. Были дополнительные обязанности?

— За пределами поля ничего удивительного — там все равны, это не создает никаких преимуществ или дополнительных обязательств. А во время игры я так много подсказываю и управляю командными построениями. Много говорю, много помогаю подсказками.

— С кем больше всего дружите?

— Со всеми хорошо ладно, но немного больше общаюсь с экспортерами по "Днепру-1": Владиславом Крапивцовым и Рамиком Гаджиевым.

— В печати немало писали о нападающем Кристиане Шевченко. Как вам наследник футбольной легенды?

— Когда Кристиана впервые вызвали, то было немного необычно, поскольку он на украинском не говорил. Однако сейчас все отлично. Кристиан – классный парень, неплохой футболист. Он старался, как и все, много работал. Думаю, он очень быстро адаптировался в коллективе, потому что чувствовал поддержку каждого из нас.