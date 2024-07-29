Ротань: Чего стоит опасаться в игре Аргентины? Это мастерство

Главный тренер олимпийской сборной Украины Ротань поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира против Аргентины.

"Времени очень мало, но иначе мы не можем. Практически все эти 48 часов посвятили тому, чтобы восстановить ребят, потому что мы были измотаны не только в физическом плане, но и эмоциональном. Думаю, что ребята восстановились, понимаем, ждем игры с Аргентиной

Чего стоит опасаться в игре Аргентины? Это мастерство. Эта команда более структурна по сравнению с Марокко, которая, может быть, в техническом плане была и лучше, но в плане организации, не только в атаке, но и в обороне Аргентина — очень сильная сборная. Мы это прекрасно понимаем и об этом ребятам сказал.

Пара центральных защитников? Нет выбора [Таловеров и Батагов]. Думаю, нам сейчас нужно сосредоточиться не на том, кто остался, такой уж регламент, должны принять этот турнир. Будет тяжелый матч – не только потому, что нужно будет работать на оборону, но и в том, как работать с мячом.

Погодные условия понимаем, что будет еще жарче. Это нужно тоже принимать во внимание и не смотреть на соперника, только на себя, становиться лучшей копией себя с каждой тренировкой и матчем.

Мы уже проигрываем по аспекту фейр-плей. Матчи будут начинаться в одно время, будем держать руку на пульсе и понимать, как они проходят. Мы не можем говорить игрокам действовать осторожнее, потому что это футбол, и есть разные ситуации на поле. И сама ситуация диктует иногда, а нужная карточка играет ключевую роль в достижении результата" – сказал Ротань.