  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Ротань: Чего стоит опасаться в игре Аргентины? Это мастерство
В тренде

Ротань: Чего стоит опасаться в игре Аргентины? Это мастерство

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Завтра решающий матч в группе на Олимпиаде

Ротань: Чего стоит опасаться в игре Аргентины? Это мастерство

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Главный тренер олимпийской сборной Украины Ротань поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира против Аргентины.

Читайте такжеУкраина U-23 – Аргентина U-23. Анонс и прогноз матча олимпийского турнира на 30.07.2024

"Времени очень мало, но иначе мы не можем. Практически все эти 48 часов посвятили тому, чтобы восстановить ребят, потому что мы были измотаны не только в физическом плане, но и эмоциональном. Думаю, что ребята восстановились, понимаем, ждем игры с Аргентиной

Чего стоит опасаться в игре Аргентины? Это мастерство. Эта команда более структурна по сравнению с Марокко, которая, может быть, в техническом плане была и лучше, но в плане организации, не только в атаке, но и в обороне Аргентина — очень сильная сборная. Мы это прекрасно понимаем и об этом ребятам сказал.

Пара центральных защитников? Нет выбора [Таловеров и Батагов]. Думаю, нам сейчас нужно сосредоточиться не на том, кто остался, такой уж регламент, должны принять этот турнир. Будет тяжелый матч – не только потому, что нужно будет работать на оборону, но и в том, как работать с мячом.

Погодные условия понимаем, что будет еще жарче. Это нужно тоже принимать во внимание и не смотреть на соперника, только на себя, становиться лучшей копией себя с каждой тренировкой и матчем.

Мы уже проигрываем по аспекту фейр-плей. Матчи будут начинаться в одно время, будем держать руку на пульсе и понимать, как они проходят. Мы не можем говорить игрокам действовать осторожнее, потому что это футбол, и есть разные ситуации на поле. И сама ситуация диктует иногда, а нужная карточка играет ключевую роль в достижении результата" – сказал Ротань.

Напомним, что матч Аргентина – Украина состоится во вторник, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.

По теме
yellow-arrow
Судьба Езерского в Карпатах пока не определена. Он еще не вернулся в расположения клуба
yellow-arrow
Капитан Украины U-19: Когда Кристиана Шевченко впервые вызвали, то было немного необычно, поскольку он на украинском не говорил
yellow-arrow
Олег Федорчук: Украина U-19 на Евро-2024 была более разбалансирована, чем соперники. Не было нормальной командной игры.
Украина U-21 Руслан Ротань Аргентина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости