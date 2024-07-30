Капитан Украины U-19: Из нефутбольного на Евро-2024 запомнилась экскурсия в Белфасте в музей Титаника

Капитан юношеской сборной Украины U-19 Максим Мельниченко рассказал, как команда отдыхала на недавнем чемпионате Европы, который проходил в Северной Ирландии.

– Чемпионат Европы – скоротечный турнир, но свободного времени все равно хватало. Чем его заполняли?

– Прежде всего, формат турнира обязывает быстро восстанавливаться. Времени между играми не так много, активной деятельностью yfuhe;fnm себя не стоит. Условно говоря, на затяжную прогулку в город не выйдешь. Ты всегда должен быть максимально готов. Обычно мы проводили время в отеле, общались, играли в какие-то игры. Если говорить о моих интересах, то раньше я много читал, сейчас – поменьше.

– Турнир принимала Северная Ирландия. Как вам эта страна?

– В первую очередь отмечу климат. Там преимущественно дожди, пасмурно… В то же время, для футболистов это преимущество, ведь жары нет, комфортные условия для игры. Из нефутбольного вспоминается экскурсия – в Белфасте мы посетили музей "Титаника".

– Еще одна особенность Евро – поддержка украинских болельщиков.

– Особенно это чувствовалось во время поединка с французами. На групповом этапе мы играли в Ларне на меньшем стадионе, а полуфинал проводили на "Виндзор Парк" в Белфасте. Казалось, что мы играем, как где-то в Киеве или во Львове. Трибуны нас поддерживали так тепло, как дома.

– В соцсетях периодически появлялись атмосферные видео из лагеря команды. Особенно поразили песни в автобусе. Кто отвечал за музыку?

– Обычно за музыку отвечает тот, у кого после победы есть настроение. А до матча что-то свое включали или Геннадий Синчук, или Рамик Гаджиев.

– Очень энергичным был Маркиян Бакус. Вратарь "Руха" – главный шутник коллектива?

– О да, Маркиян отлично влился в сообщество. Он всегда поддерживал ребят, помогал. Бакус на поле не выходил, однако внес очень весомый вклад в общий успех. Мы шутили, что у нас был неплохой тамада (улыбается).