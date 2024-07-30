  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Нам нужна победа. Стартовые составы команд на матч Олимпиады Украина - Аргентина
В тренде

Нам нужна победа. Стартовые составы команд на матч Олимпиады Украина - Аргентина

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Ожидается битва

Нам нужна победа. Стартовые составы команд на матч Олимпиады Украина - Аргентина

Фото Віталія Клюєва - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 июля, сборная Украины проведет свой матч 3-го тура в групповом раунде Олимпиады-2024. Соперником команды Ротаня будет сборная Украины.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд:

Украина: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартинюк – Криськив, Рубчинский, Михайленко – Хлань, Сикан, Брагару

Запасные: Ермаков, Сыч, Очеретько, Краснопир, Велетень, Федор

Аргентина: Рулли, ди Чезаре, Солер, Фернандес, Медина, Альварес, Алмада, Лужан, Гондоу, Отаменди, Симеоне

Запасные: Брей, Гарсиа, Амионе, Зеон, Хеззе, Эччевери, Белтран

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также отметим, что в параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка. Нашей сборной для выхода в плей-офф нужно почти в обязательном порядке обыгрывать Аргентину.

По теме
yellow-arrow
Трансфер Крапивцова в Вердер сорвался
yellow-arrow
Капитан Украины U-19: Из нефутбольного на Евро-2024 запомнилась экскурсия в Белфасте в музей Титаника
yellow-arrow
Ротань: Чего стоит опасаться в игре Аргентины? Это мастерство
Украина U-21 Аргентина Олимпиада Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости