Нам нужна победа. Стартовые составы команд на матч Олимпиады Украина - Аргентина

Сегодня, 30 июля, сборная Украины проведет свой матч 3-го тура в групповом раунде Олимпиады-2024. Соперником команды Ротаня будет сборная Украины.

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Поединок начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд:

Украина: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартинюк – Криськив, Рубчинский, Михайленко – Хлань, Сикан, Брагару

Запасные: Ермаков, Сыч, Очеретько, Краснопир, Велетень, Федор

Аргентина: Рулли, ди Чезаре, Солер, Фернандес, Медина, Альварес, Алмада, Лужан, Гондоу, Отаменди, Симеоне

Запасные: Брей, Гарсиа, Амионе, Зеон, Хеззе, Эччевери, Белтран

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также отметим, что в параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка. Нашей сборной для выхода в плей-офф нужно почти в обязательном порядке обыгрывать Аргентину.