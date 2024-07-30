Нам нужна победа. Стартовые составы команд на матч Олимпиады Украина - Аргентина
Ожидается битва
Фото Віталія Клюєва - УАФ
Сегодня, 30 июля, сборная Украины проведет свой матч 3-го тура в групповом раунде Олимпиады-2024. Соперником команды Ротаня будет сборная Украины.
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Поединок начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд:
Украина: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартинюк – Криськив, Рубчинский, Михайленко – Хлань, Сикан, Брагару
Запасные: Ермаков, Сыч, Очеретько, Краснопир, Велетень, Федор
Аргентина: Рулли, ди Чезаре, Солер, Фернандес, Медина, Альварес, Алмада, Лужан, Гондоу, Отаменди, Симеоне
Запасные: Брей, Гарсиа, Амионе, Зеон, Хеззе, Эччевери, Белтран
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также отметим, что в параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка. Нашей сборной для выхода в плей-офф нужно почти в обязательном порядке обыгрывать Аргентину.
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