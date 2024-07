Голкипер сборной Украины U-19 попал в символическую сборную Евро-2024

Голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов вошел в символическую сборную Евро-2024.

В двух матчах из четырех 19-летний украинец смог сохранить свои ворота сухими.

Напомним, подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала соревнований и квалифицировались на ЧМ-2025 (U-20).

The #U19EURO Team of the Tournament ???? pic.twitter.com/POh7Ohfh5O