Голкипер сборной Украины U-19 попал в символическую сборную Евро-2024
Заслуженно
Фото: Instagram
Голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов вошел в символическую сборную Евро-2024.
В двух матчах из четырех 19-летний украинец смог сохранить свои ворота сухими.
Напомним, подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала соревнований и квалифицировались на ЧМ-2025 (U-20).
Читайте такжеТрансфер Крапивцова в Вердер сорвался
Читайте такжеГолкипер Украины U-19: Хотели достичь максимума и выиграть Евро-2024, но где-то не повезло
The #U19EURO Team of the Tournament ???? pic.twitter.com/POh7Ohfh5O— UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 31, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец просматривает двух воспитанников Динамо - Источник
- Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы
- Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Нам нужна победа. Стартовые составы команд на матч Олимпиады Украина - Аргентина
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн