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Голкипер сборной Украины U-19 попал в символическую сборную Евро-2024

Юношеские сборные Украины

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Голкипер сборной Украины U-19 попал в символическую сборную Евро-2024

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов вошел в символическую сборную Евро-2024.

В двух матчах из четырех 19-летний украинец смог сохранить свои ворота сухими.

Напомним, подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала соревнований и квалифицировались на ЧМ-2025 (U-20).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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