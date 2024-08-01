Михайленко: За выступление не Евро-2024 сборной U-19 можно смело ставить четверку с плюсом

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко подвел итоги выступления команды на Евро-2024.

— Впечатления только положительные, потому что на этом турнире были собраны лучшие команды, тренеры. Мы увидели самые лучшие стандарты европейского футбола, и к чему нужно стремиться. Мы остались довольны своим выступлением и позитивно смотрим в будущее.

— По пятибалльной системе, какую оценку поставите сборной Украины?

— Учитывая трудности, которые у нас были, а также уровень соперников, я думаю, можно смело ставить четверку с плюсом. Очень редко бывает так, когда остаешься всем доволен. Можно было сработать лучше и нам, тренерам и футболистам.

— Сборная Испании по праву стала лучшей на Евро?

— Я бы отметил не только Испанию, но и Италию. Эти сборные отличались высоким индивидуальным уровнем футболистов и тактической грамотностью всей команды. Неудивительно, что их дуэль в полуфинале завершилась лишь в дополнительное время. И, на мой взгляд, итальянцы выглядели интереснее… Французы больше надеялись на индивидуальное мастерство, а вот коллективные действия у них были не столь слаженными.

— После двух сухих ничьих против Северной Ирландии (0:0) и Норвегии (0:0) не было ли переживаний за итоговый результат в группе?

— Все по-прежнему зависело от нас. Я до конца верил в ребят. На турнире, в принципе, был равный состав участников. Возможно, немного слабее выглядела Северная Ирландия, но за счет того, что они готовились и играли на искусственном газоне, размеры которого были меньше, это помогло хозяевам в определенной степени нивелировать свое отставание по другим параметрам.

Норвегия – очень сильный противник. Они дважды подряд выходили в полуфиналы Евро. Эта команда отличалась, прежде всего, замечательной физической готовностью, поскольку местный чемпионат в самом разгаре. Есть у них индивидуально сильные исполнители. В первой игре турнира итальянцы за счет индивидуального мастерства просто чудом вырвали победу у норвежцев.

В очной игре с Норвегией все наши предположения оправдались. Мы страдали под прессингом оппонента, они интенсивно прессинговали. И только во втором тайме стало чуть-чуть легче, поскольку действовать в таком ключе все 90 минут сложно. Мы выровняли игру.

Возвращаясь к вашему вопросу, отмечу: мы знали, что в игре с Италией будем шансы забить. Мы рассчитывали на свои силы, так что с холодной головой готовились к решающему противостоянию в группе…

- Задача-минимум, попасть на ЧМ-2025 (U-20), сборная Украины выполнила досрочно. Однако после столь эмоционального поединка с Италией (3:2) вашим подопечным удалось полностью восстановиться в полуфинале с Францией (0:1)?

— Действительно, эмоционально команда была немного опустошена. В матче с Италией, когда нам удалось сравнять счет поближе к середине второго тайма, ребята поняли, что можно победить. А победа потребовалась не только для того, чтобы выйти в полуфинал чемпионата Европы, но и на кону стояла путевка на мировое первенство. Не хотелось играть дополнительный матч, в котором могло произойти все, что угодно. Так что футболисты сборной Украины выложились полностью, оставив все силы на поле. За что им огромное спасибо.

Невероятная радость, эмоции — это было после игры. Впрочем, тренерский штаб прилагал максимум усилий, чтобы футболисты максимально, по возможности, были готовы к противостоянию с Францией. И если бы мы получше сыграли в обороне, то шансы выйти в финал были бы значительно больше.

— Что не удалось вам как тренеру претворить в жизнь на этом турнире?

— Мне бы хотелось, чтобы команда лучше контролировала мяч, ход игры, чтобы мы не так много оборонялись, как это получилось. А это зависит от всевозможных нюансов. Не хотелось бы вдаваться в тактические подробности, но после травмы Николая Огаркова контроль мяча оставлял желать лучшего. Мы пошли на определенные изменения, так что пришлось чаще защищаться. Трудно по ходу турнира кардинально менять что-то.

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— По количеству ударов сборная Украины оказалась в числе лучших. Есть ли недовольство реализацией?

— Только насчет первой игры. Мы должны были побеждать Северную Ирландию. Но здесь я бы подчеркнул один нюанс. Это был первый матч турнира, волнения, эмоции… А в нашей группе атаки были три футболиста, которые моложе на год, а то и на два. Возможно, излишнее волнение не позволяло ребятам принимать более правильные решения. Но это вполне понятные вещи в подростковом возрасте. Конечно, всегда хочется лучшего, но я бы не стал акцентировать на этом внимание. В общем, команда сработала хорошо.

- Какие дальнейшие планы этой сборной?

— До чемпионата мира, который состоится в 2025 году, не предусмотрено никаких соревнований, где можно проверить новых кандидатов в сборную. А нам бы хотелось усилить эту команду. Поэтому я очень надеюсь, что в этом году удастся собраться хотя бы раз, чтобы посмотреть по делу других ребят, которые были в расширенном списке чемпионата Европы, но не попали туда. Ну а в 2025 году провести сбор, чтобы окончательно определиться с футболистами, которые поедут на чемпионат мира в Чили.