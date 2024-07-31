Капитан Украины U-19 Мельниченко: И Михайленко, и Езерский могут быть хорошим и плохим полицейским
Максим Мельниченко подвел итог выступления команды на Евро-2024
fckarpaty.org.ua
Капитан юношеской сборной Украины U-19 Максим Мельниченко подвел итог Евро-2024, на котором украинская команда добралась до полуфинала.
– Максим, эмоции от чемпионата Европы уже немного успокоились. Какую оценку можете поставить команде?
– По-моему, итоговый результат неплохой. Задачу минимум мы выполнили. Однако нам хотелось большего.
– Какая задача у вас была перед стартом турнира?
– Мы хотели квалифицироваться на чемпионат мира, который состоится в следующем году. Для этого нужно было выходить из группы. Если же говорить о целях непосредственно на чемпионате Европы, то мечтали о победе. В полуфинале мы заслуживали большего, однако такое случается, это футбол.
– Во Львов вы возвращались с Владимиром Езерским и, наверное, успели подробно обсудить Евро?
– Да. Вообще на турнире Владимир Иванович, прежде всего, помогал в вопросах, касающихся оборонных действий. У него большой опыт и знания. Правильное расположение, игра против соперника – Езерский провел колоссальный объем работы, как и весь тренерский штаб.
– Эмоциональный Владимир Иванович дополнял более спокойного Дмитрия Михайленко. Такие хороший и плохой полицейские?
– Они разные по стилю управления командой, но это все равно хорошо работает. И Михайленко, и Езерский могут быть хорошим и плохим полицейским одновременно.
– Михайленко вспоминал, что после игры с Францией в полуфинале у футболистов на глазах были слезы.
– Безусловно, было очень обидно. Мы прекратили борьбу в шаге от финала. Как я уже говорил, сам матч тоже не складывался плохо. Украина могла претендовать на большее. Сейчас эмоции утихают, и мы постепенно переключаемся на работу в клубах.
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