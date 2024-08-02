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Брентфорд пригласил на просмотр вингера сборной Украины U-19

Юношеские сборные Украины

Юный игрок заинтересовал английский клуб

Брентфорд пригласил на просмотр вингера сборной Украины U-19

Фото: СК Дніпро-1

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Вингер сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев попал в сферу интересов "Брентфорда", сообщает ТаТоТаке.

Этим летом 18-летний украинец покинул "Днепр-1" и получил статус свободного агента.

По информации источника, английский клуб пригласил Гаджиева на просмотр. Сейчас собираются документы, чтобы игрок легально смог отправиться на просмотр.

Также отмечается, что "Динамо", "Полесье" и "Александрия" - дополнительные варианты продолжения карьеры для юного игрока. В минувшем сезоне Рамик провел 8 матчей за днепрян и отметился 1 забитым мячом.

Напомним, в составе "Брентфорда" уже играет один украинец - полузащитник Егор Ярмолюк.

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Украина U-19 Брентфорд (Лондон) СК Днепр-1 ТаТоТаке Рамик Гаджиев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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