Брентфорд пригласил на просмотр вингера сборной Украины U-19
Юный игрок заинтересовал английский клуб
Фото: СК Дніпро-1
Вингер сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев попал в сферу интересов "Брентфорда", сообщает ТаТоТаке.
Этим летом 18-летний украинец покинул "Днепр-1" и получил статус свободного агента.
По информации источника, английский клуб пригласил Гаджиева на просмотр. Сейчас собираются документы, чтобы игрок легально смог отправиться на просмотр.
Также отмечается, что "Динамо", "Полесье" и "Александрия" - дополнительные варианты продолжения карьеры для юного игрока. В минувшем сезоне Рамик провел 8 матчей за днепрян и отметился 1 забитым мячом.
Напомним, в составе "Брентфорда" уже играет один украинец - полузащитник Егор Ярмолюк.
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