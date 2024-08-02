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Ротань: Почему для нас Олимпиада оказалось второстепенным турниром?

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Тренер Олимпийской сборной "наехал" на клубы, которые не отпустили игроков

Ротань: Почему для нас Олимпиада оказалось второстепенным турниром?

УАФ

Новина українською

Главный тренер Олимпийской сборной Украины U-23 Руслан Ротань высказался о комплектации команды на ОИ-2024 и раскритиковал украинские клубы, которые не отпустили своих игроков на турнир.

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"Нет необходимости об этом дискутировать, это уже стало частью истории. То, как клубы отнеслись к этому турниру... Стоит обратить внимание на команды вроде Аргентины. Они добивались побед и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Они привозят сюда самый сильный состав. Почему для них этот турнир не второстепенный, а для нас он первый и второстепенный? Это для меня непонятно.

Не стоит размышлять о том, как могло бы сложиться. Я доволен игроками, которые были с нами. Если бы были другие футболисты – была бы другая ситуация. Нет смысла это обсуждать. Не хочу обидеть ребят, они этого не заслуживают, они – лучшие. Дело в том, что очень хотелось видеть ту команду, которая сыграна и завоевала этот выход на Олимпийские игры. Поэтому она, наверное, и должна была представлять Украину.

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Но случилось как случилось. Пришли игроки соответствующего уровня. Я хочу, чтобы это понимали, особенно журналисты. Читал несколько статей, где, к сожалению, ситуацию интерпретируют иначе – будто я жалуюсь, что кого-то не отпустили. Никаким образом. Это задевает футболистов, которые здесь, они – молодцы, я им благодарен", - сказал Ротань.

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Украина U-21 Руслан Ротань Олимпиада Олимпиада-2024
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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cucumber (Киев)
02.08.2024 в 18:52
А збірну Іраку потрібно було перемагати, в такому разі не потрібно було б виправдуватися, але ж Ротань дуже скромно про це мовчить. вася огурцов
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Комментарии 5
cucumber (Киев)
02.08.2024 в 18:52
А збірну Іраку потрібно було перемагати, в такому разі не потрібно було б виправдуватися, але ж Ротань дуже скромно про це мовчить. вася огурцов
Ответить
0
1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
02.08.2024 в 19:09
На дивані вигравати завжди легче!
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
02.08.2024 в 18:34
Ну у нас багато майстрів навішувати ярлики. Але, самих ярликів, насправді, небагато, всього декілька: фізрук/недотренер/динамівське серце. Хочу зауважити, що є таке: критикувати когось це розповідати йому, як би ти сам вчинив би, якби вмів.
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Просто Квашин (Харків)
02.08.2024 в 18:22
Ви молодці ! Ви зробили більше, чим могли ! Дякуємо !
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2
2
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Prach13 (Дрогобич)
02.08.2024 в 19:10
Абсолютно вірно!
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