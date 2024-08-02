Ротань: Почему для нас Олимпиада оказалось второстепенным турниром?
Тренер Олимпийской сборной "наехал" на клубы, которые не отпустили игроков
УАФ
Главный тренер Олимпийской сборной Украины U-23 Руслан Ротань высказался о комплектации команды на ОИ-2024 и раскритиковал украинские клубы, которые не отпустили своих игроков на турнир.
"Нет необходимости об этом дискутировать, это уже стало частью истории. То, как клубы отнеслись к этому турниру... Стоит обратить внимание на команды вроде Аргентины. Они добивались побед и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Они привозят сюда самый сильный состав. Почему для них этот турнир не второстепенный, а для нас он первый и второстепенный? Это для меня непонятно.
Не стоит размышлять о том, как могло бы сложиться. Я доволен игроками, которые были с нами. Если бы были другие футболисты – была бы другая ситуация. Нет смысла это обсуждать. Не хочу обидеть ребят, они этого не заслуживают, они – лучшие. Дело в том, что очень хотелось видеть ту команду, которая сыграна и завоевала этот выход на Олимпийские игры. Поэтому она, наверное, и должна была представлять Украину.
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Но случилось как случилось. Пришли игроки соответствующего уровня. Я хочу, чтобы это понимали, особенно журналисты. Читал несколько статей, где, к сожалению, ситуацию интерпретируют иначе – будто я жалуюсь, что кого-то не отпустили. Никаким образом. Это задевает футболистов, которые здесь, они – молодцы, я им благодарен", - сказал Ротань.
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