"Франция была по зубам? Да". Иван Ермачков - о юношеском Евро

Защитник сборной Украины U-19 и бременского "Вердера" Иван Ермачков рассказал о выступлении команды на юношеского Евро-2024.

Иван, чего не хватило сборной Украины в матче с Францией, чтобы выйти в финал юношеского Евро?

Остроты в атаке. В целом, мы защищались довольно хорошо. У соперника было не так много моментов, чтобы забить гол. Единственный гол французы забили после стандарта. А вот в атаке мало создавали и не реализовали свои немногочисленные моменты.

В пропущенном мяче чья вина?

Совместная. Я должен был сделать шаг назад и выбить мяч. Алексею Гусеву нужно было сделать шаг вперед, чтобы сыграть мяч. Николай Огарков проиграл борьбу один в один, он должен был заблокировать этого футболиста. Вратарь Владислав Крапивцов мог бы сыграть на выходе. Это командная ошибка. Все ответственны за этот момент.

В общем, Франция была по зубам?

Да. Если сравнивать даже с Норвегией и Италией, то французы не выглядели сильнее.

Была разница: Франция или Испания в полуфинале?

Нет, разницы не было. Мы были заряжены на 100 процентов. Никому из соперников против нас не было легко. Внутри команды была хорошая атмосфера, мы все были объединены одной целью. Когда перед матчем французы сказали, что довольны тем, что соперником в полуфинале станет Украина, то хотелось им доказать и показать, что мы тоже чего-то стоим и приложим максимум усилий для выхода в финал.

Что стало решающим в матче против Италии, когда нужно было обязательно побеждать?

Казацкий драйв. Этот термин действительно существует. Мы чувствовали себя очень уверенно, когда даже проигрывали.

Чего не хватило, чтобы победить Северную Ирландию и Норвегию в первых двух турах?

В первом матче против Северной Ирландии не хватило реализации и понимания друг друга. Командная игра не впечатляла. В составе были новые игроки. Против Норвегии также не реализовали свои шансы. Были два хороших момента, когда нужно было забивать.

Климатические условия Северной Ирландии и искусственное поле как-то повлияли на сборную?

Да. На самом деле, тяжело было играть на искусственном поле. Непросто было привыкать к таким условиям. Болели колени, у многих спина. Но хорошее восстановление помогло готовиться к следующим матчам. За 10 дней 4 игры на искусственном поле - это большой стресс для организма.

Против кого из соперников было тяжелее всего играть?

Форвард сборной Италии Томмазо Эбоне. Я не могу сказать, что он сильный игрок, но я не смог его вывести из себя. Он не поддается на провокации, очень хладнокровный, спокойный, уверенный в себе. В сборной Франции очень понравился капитан команды Валентен Атангана. Я против него не играл лично, потому что он действовал в середине поля. Но когда Атангана подхватывал мяч, то остановить его было крайне трудно.