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Стало известно, кто станет ассистентом Михайленко в сборной Украины U-19

Юношеские сборные Украины

Бывший тренер Миная и ЮКСА

Стало известно, кто станет ассистентом Михайленко в сборной Украины U-19

Фото: Скріншот із програми Профутбол digital

Новина українською

Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал станет помощником тренера сборной Украины U-19 Дмитрия Михайленко. Об этом сообщил Игорь Бурбас.

По имеющейся информации, Николай Цымбал в штабе заменит Владимира Езерского, который теперь будет помогать "молодежке".

Напомним, 6 и 9 сентября сборная Украины U-19 сыграет против Нидерландов. Отборочный цикл сборной U19 начнется в ноябре.

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Источник:
Burbuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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