Стало известно, кто станет ассистентом Михайленко в сборной Украины U-19
Бывший тренер Миная и ЮКСА
Фото: Скріншот із програми Профутбол digital
Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал станет помощником тренера сборной Украины U-19 Дмитрия Михайленко. Об этом сообщил Игорь Бурбас.
По имеющейся информации, Николай Цымбал в штабе заменит Владимира Езерского, который теперь будет помогать "молодежке".
Напомним, 6 и 9 сентября сборная Украины U-19 сыграет против Нидерландов. Отборочный цикл сборной U19 начнется в ноябре.
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Источник:Burbuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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