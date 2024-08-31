Стало известно, кто станет ассистентом Михайленко в сборной Украины U-19

Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал станет помощником тренера сборной Украины U-19 Дмитрия Михайленко. Об этом сообщил Игорь Бурбас.

По имеющейся информации, Николай Цымбал в штабе заменит Владимира Езерского, который теперь будет помогать "молодежке".

Напомним, 6 и 9 сентября сборная Украины U-19 сыграет против Нидерландов. Отборочный цикл сборной U19 начнется в ноябре.