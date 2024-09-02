Сборная Украины U-18/19 начала свой сбор в Швейцарии

Юношеская сборная Украины (игроки 2006 года рождения) начинает свой подготовительный сбор в Швейцарии , в рамках которого команда проведет два спарринга с местными сверстниками.

Подопечные Дмитрия Михайленко будут жить в пригороде Цюриха - Регенсдорфе, а матчи состоятся 6-го и 9 сентября в городке Виль.

Состав юношеской сборной Украины U-18/19

Вратари: Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Маркиян Бакус ("Рух" Львов).

Защитники: Александр Гавриленко ("Шленск", Польша), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все – "Динамо" Киев), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – "Металлист" Харьков), Владислав Шершень ("Колос" Ковалевка), Даниил Гаража ("Александрия" Александрия).

Полузащитники: Максим Лень ("Фортуна", Германия), Федор Бабак ("Падерборн", Германия), Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко (оба – "Динамо" Киев), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка), Виктор Цуканов, Василий Бундаш (оба - "Шахтер" Донецк), Владислав Калин ("Черноморец" Одесса), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков).

Нападающие: Артем Степанов ("Байер", Германия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия), Руслан Видиш ("Гент", Бельгия), Виталий Лобко ("Динамо" Киев).

Резерв: Назар Макаренко ("Александрия" Александрия), Даниил Денисенко ("Колос" Ковалевка), Давид Белый, Матвей Пономаренко (оба – "Динамо" Киев), Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов (оба – "Металлист" Харьков).

Как известно, сборная Украины U-18/19 готовится к квалификации Евро-2025 (U-19). На первом этапе она сыграет в группе 1 вместе с Нидерландами (хозяева турнира, который состоится 13-19 ноября), Словенией и Казахстаном.