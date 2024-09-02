Мороз: Сыграем с достойными соперниками - Рухом и Карпатами, которые на два года старше

Главный тренер юношеской сборная Украины (U-17) Юрий Мороз рассказал о том, как команда планирует проводить ближайший сбор, который состоится со 2-го по 11 сентября.

— Какие цели ставит тренерский штаб на этот сбор?

- Цели не меняются. Это последний этап подготовки к квалификационному раунду чемпионата Европы. Опять же мы хотим получить максимум информации о готовности ребят к официальным соревнованиям, задать для подопечных направление в работе, скоординировать все процессы в тактической подготовке.

— После этого подготовительного этапа селекция будет уже только точечной?

– Да. Думаю, процентов на 95 это тот состав, который примет участие в квалификации Евро.

- Соперники в спаррингах достойные?

- Бесспорно. Мы сыграем с "Рухом" и "Карпатами", с командами, которые на два года старше. Это будет полезным опытом для наших ребят.

— Соперников по квалификационному раунду уже понемногу изучаете?

– Да. У нас уже есть информация о сборных Бельгии, Косово и Казахстана. Во время текущей работы мы будем подробно знакомить команду с нашими оппонентами по официальным поединкам.

- Стартовый матч отбора Евро состоится 9 октября. Уже известно, когда подготовка к турниру начнется?

— Есть определенные нюансы, связанные с выступлением наших ребят в разных турнирах, но мне бы очень хотелось, чтобы работа началась 2 октября, чтобы было как можно больше времени для подготовки к соревнованиям.