Сборная Украины U-17 проведет сбор во Львове, где сыграет два спарринга с местными командами

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) со 2 по 11 сентября проведет учебно-тренировочный сбор во Львове.

Сине-желтые сыграют два контрольных поединка – против Руха U-19 (7 сентября) и Карпат U-19 (10 сентября). На этот сбор главный тренер команды Юрий Мороз пригласил 24 игрока.

Вратари: Максим Роенко (Динамо Киев), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Егор Крапивин (Эспаньол, Испания).

Защитники: Дмитрий Коновалов (Динамо Киев), Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Иван Вергун (все – Шахтер Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба – Рух Львов), Александр Бойко (Гент, Бельгия), Назар Хливнюк (Фортуна, Германия).

Полузащитники: Павел Люсин (Динамо Киев), Александр Середа (Шахтер Донецк), Мухаммад Джурабаев, Даниил Слива (оба – Рух Львов), Максим Тлумак (Карпаты Львов), Илья Хруник (СДЮСШОР Прикарпатье Ивано-Франковск).

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Ролан Мустафаев (Рух Львов), Андрей Король (Металлист 1925 Харьков), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).

В первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17 юношеская сборная Украины, возглавляемая Юрием Морозом, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Мини-турнир в группе пройдет в Бельгии, а матчи состоятся 9, 12 и 15 октября.