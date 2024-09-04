Михайленко: Многих из вызванных в сборную ребят я вообще знаю только по видеоматериалам

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о том, как проходит учебно-тренировочный сбор команды в Швейцарии.

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- Дмитрий, как прошли первые дни швейцарского сбора?

- Все в порядке. Правда, мы добирались до места назначения практически сутки, поэтому ребята были немного уставшими. Однако они счастливы собраться вместе и работать с полной отдачей.

- В этой сборной есть некоторые футболисты, выступавшие на Евро-2024 (U-19), который недавно завершился, но для подавляющего большинства игроков это первый сбор под вашим руководством

- Совершенно верно. Для нашего тренерского штаба это знакомство с командой. Многих из этих ребят я вообще знаю только по видеоматериалам. Поэтому работы очень много.

- Это первый и последний сбор перед стартом квалификационного раунда чемпионата Европы?

- Мы планируем провести еще один небольшой сбор в октябре, на котором будет возможность посмотреть еще некоторых ребят 2006 года рождения.

- Можно ли сказать, что этот состав близок к тому, который будет участвовать в официальных матчах в ноябре?

- Я хотел бы, чтобы это был максимально приближенный к основному составу. Не хочется терять время. Думаю, та селекция, которую мы провели, позволяет надеяться, что это будет как минимум костяк команды на ноябрь.

- На этом сборе вы сыграете два контрольных поединка со швейцарскими сверстниками. Оппонент достойный?

- Вне всякого сомнения. У меня есть информация по противнику, и могу сказать, что эта команда прогрессирует. Швейцарцы играют в современный футбол, поэтому нас ждут интересные и полезные спарринги.

- До начала квалификационного раунда Евро-2025 (U-19) осталось два месяца. Вы уже что-то знаете о своих соперниках?

- Какой-то информацией мы владеем, но еще рано плотно этим заниматься, сейчас надо больше сконцентрироваться на своей работе и своих футболистах.