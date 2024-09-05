Тренер украинской молодежи рассказал о сотрудничестве с Ребровым
Тренеры постоянно общаются между собой
uaf.ua
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал о сотрудничестве с наставником национальной команды Сергеем Ребровым.
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"Мы постоянно общаемся с Сергеем Ребровым и его тренерским штабом, говорим о том, как мы можем улучшить процессы, об игроках, конечно. То есть, это постоянная работа.
Я хочу повторить то, что уже несколько раз говорил. Это путь ротации и роста. Это касается не только первой команды, но и молодежки", – сказал Мельгоса.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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