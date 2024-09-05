Тренер украинской молодежи рассказал о сотрудничестве с Ребровым

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал о сотрудничестве с наставником национальной команды Сергеем Ребровым.

"Мы постоянно общаемся с Сергеем Ребровым и его тренерским штабом, говорим о том, как мы можем улучшить процессы, об игроках, конечно. То есть, это постоянная работа.

Я хочу повторить то, что уже несколько раз говорил. Это путь ротации и роста. Это касается не только первой команды, но и молодежки", – сказал Мельгоса.