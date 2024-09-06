Украина U-19 провела спарринг с Швейцарией. Суркис один тайм отыграл в воротах
Сборная Украины проводит сбор в Швейцарии
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-18/19, которая проводит свой сбор в Швейцарии, провела свой первый из двух запланированных спаррингов с хозяевами.
Матч, вернее, первый тайм, выдался интересным и голевым. Украинцы уже на 4-й минуте открыли счет, а затем удвоили свое преимущество. Впрочем, швейцарцы за 5 минут смогли сравнять счет.
Во втором тайме голов не было, матч завершился вничью 2:2.
Отметим, что в стартовом составе нашей команды вышел и отыграл первый тайм голкипер "Динамо" и сын Григория Суркиса Вячеслав Суркис.
Второй спарринг со Швейцарией наша команда проведет 9 сентября.
Швейцария – Украина 2:2
Голы: Лонджа (25, 30) – Гусол (4), Синчук (22)
Украина: Суркис (Бабак, 46), Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов (Абрамов, 82), Бундаш (Лень, 72), Гусол (Калин, 72), Цуканов (Осипенко, 82), Видиш (Бакус, 46), Синчук (Шевченко, 47), Лобко
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