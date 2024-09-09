Украина U-19 провела свой второй спарринг со Швейцарией - проиграла 1:2

Юношеская сборная Украины U-18/19, которая проводит свой сбор в Швейцарии, 9 сентября провела свой второй из двух запланированных спаррингов с хозяевами.

В первом матче была зафиксирована ничья 2:2, а сегодня наша команда уступила хозяевам.

В первом тайме швейцарцы забили дважды, а также не реализовали пенальти. На 71-й минуте украинцы сократили отставание - Лобко воспользовался ошибкой голкипера и отдал на Видиша, который отправил мяч в пустые ворота.

В итоге подопечные Дмитрия Михайленко все же уступили 1:2.

Швейцария (U-18/19) - Украина (U-18/19) 2:1

Голы: Дербаси (33), Шрайбер (38) - Видиш (71).

На 43-й минуте Джемалия (Швейцария) не реализовал пенальти (мимо ворот).

Украина (U-18/19): Бакус (Суркис, 46), Гаража (Шершень, 84), Гавриленко, Осипенко, Степанов (Лобко, 46), Синчук (Видиш, 65), Бабак (Цуканов, 46), Абрамов (Коробов, 58), Калин (Гусол, 46), Лень (Бундаш, 58), Вернаттус (Дикий, 58).