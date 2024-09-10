Украина U-17 проиграла Карпатам U-19. За сборную забил сын Тлумака
Сборная Украины U-16/17 проводила сбор во Львове
fckarpaty.org.ua
Юношеская сборная Украины U-16/17 проводила сбор во Львове, во время которого сыграла два товарищеских поединка.
В первом спарринге подопечные Юрия Мороза уступили "Руху" U-19 — 1:2, а сегодня, 10 сентября, сине-желтые встречались с "Карпатами" U-19.
Юношеская сборная проиграла со счетом 1:3, причем ее единственный гол оформил выступает за львовский клуб Максим Тлумак, сын Андрея Тлумака.
Украина (U-16/17) - "Карпаты" (U-19) 1:3
Голы: Тлумак (90) - (38), Малыш (65), Смаглий (72).
Украина (U-16/17): Крапивин (Роенко, 30, Хадасевич, 60), Соломон (Бойко, 46), Милокост (Коновалов, 60), Костюк (Хливнюк, 60), Залипка (Калюжный, 46), Вергун ( Тлумак, 60), Люсин (Король, 46), Джурабаев (Слива, 30, Хруник, 60), Мустафаев (Среда, 60), Меньшиков (Зудин, 46), Андрейко (Зубрий, 55).
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