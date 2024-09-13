Михайленко: Состав, который поедет на квалификацию Евро, уже определен процентов на 75-80

Главный тренер юношеской сборной Украины U-18/19 (футболисты не старше 2006 года рождения) Дмитрий Михайленко поделился мыслями об НТЗ, который завершился несколько дней назад.

Юноши сине-желтых провели два спарринга со сверстниками из Швейцарии (2:2 и 1:2).

"Сбор я оцениваю положительно. В матчах с сильным соперником мы просмотрели всех футболистов, которых пригласили. В этих поединках мы увидели свой уровень, выявили недостатки, выяснили, какие позиции перед квалификационным раундом чемпионата Европы нам нужно усилить. Но в целом я остался доволен отношением ребят к работе и качеством игры в двух матчах. Все футболисты получили примерно одинаковую игровую практику. Не могу сказать, какая игра мне понравилась больше, но наша команда имела хорошие шансы для взятия ворот, когда был контроль мяча. Были и проблемы, это касается стандартных положений у наших ворот, да и при переходных моментах, но все это можно исправить. Прежде всего мы смотрели на потенциал наших игроков. На октябрьском сборе мы будем иметь небольшие изменения в составе. Если после травм восстановятся некоторые футболисты, то мы вызовем их в лагерь сборной. Также есть еще несколько кандидатов, на которых я хотел бы посмотреть. Однако состав, который поедет на квалификацию Евро, уже определен процентов на 75-80", - сказал Михайленко.

Напомним, эта сборная готовится к квалификации Евро-2025 (U-19). По результатам жеребьевки первого этапа соревнований она оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Минитурнир будет проходить в Нидерландах, а матчи состоятся 13-го, 16-го и 19 ноября.