Украина заиграет 14-летнего футболиста Барселоны

Сборная Украины U-15 (2009) года рождения под руководством Юрия Мороза усилится игроком "Барселоны".

Команда свой сбор проведет в Испании, и к составу сборной присоединится атакующий полузащитник "Барселоны", 14-летний Артем Рыбак.

Рыбак является на год младше других приглашенных в команду игроков.

Артем родом из Черновцов и начинал свою футбольную карьеру в "Буковине" и "Шахтере". После начала полномасштабного вторжения Рыбак переехал в Барселону. В 2023-м вместе с командой он становился чемпионом Испании.