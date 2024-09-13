Украина заиграет 14-летнего футболиста Барселоны
Артем Рыбак будет вызван в сборную U-15
фото из свободных источников
Сборная Украины U-15 (2009) года рождения под руководством Юрия Мороза усилится игроком "Барселоны".
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Команда свой сбор проведет в Испании, и к составу сборной присоединится атакующий полузащитник "Барселоны", 14-летний Артем Рыбак.
Рыбак является на год младше других приглашенных в команду игроков.
Артем родом из Черновцов и начинал свою футбольную карьеру в "Буковине" и "Шахтере". После начала полномасштабного вторжения Рыбак переехал в Барселону. В 2023-м вместе с командой он становился чемпионом Испании.
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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