Юрий Мороз: Некоторые клубы не отпустили игроков в сборную U-16

Главный тренер сборной Украины U-16 Юрий Мороз рассказал о планах команды на ближайшем сборе.

"Естественно, что первая задача тренерского штаба - познакомиться поближе с ребятами. Отдел скаутинга за рубежом и мы здесь, в Украине, очень тщательно занимались поиском кандидатур. Но, к сожалению, на данный момент не все смогли приехать, потому что это не даты УЕФА, и некоторые клубы не отпустили игроков. Поэтому есть возможность увидеть в деле других ребят, которые могут зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

Относительно будущего турнира, то его организаторами уже не первый год выступают англичане. А на этот раз на соревнования была приглашена и сборная Украины благодаря президенту УАФ Андрею Шевченко, за что ему большое спасибо. Есть возможность не только собраться, но и сыграть с такими сильными командами, как Англия, Франция и Израиль", - приводит слова Мороза УАФ.