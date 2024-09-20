Юрий Мороз: Некоторые клубы не отпустили игроков в сборную U-16
Команду ждёт серьёзное испытание
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины U-16 Юрий Мороз рассказал о планах команды на ближайшем сборе.
"Естественно, что первая задача тренерского штаба - познакомиться поближе с ребятами. Отдел скаутинга за рубежом и мы здесь, в Украине, очень тщательно занимались поиском кандидатур. Но, к сожалению, на данный момент не все смогли приехать, потому что это не даты УЕФА, и некоторые клубы не отпустили игроков. Поэтому есть возможность увидеть в деле других ребят, которые могут зарекомендовать себя с наилучшей стороны.
Относительно будущего турнира, то его организаторами уже не первый год выступают англичане. А на этот раз на соревнования была приглашена и сборная Украины благодаря президенту УАФ Андрею Шевченко, за что ему большое спасибо. Есть возможность не только собраться, но и сыграть с такими сильными командами, как Англия, Франция и Израиль", - приводит слова Мороза УАФ.
23 сентября у самой молодой юношеской сборной Украины, U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения), начнется первый в истории сбор, который пройдет в Испании. Там "сине-желтые" примут участие в турнире, в котором сыграют против Англии, Франции и Израиля.
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