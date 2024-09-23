Определились локации и время начала матчей Украины U-17 в отборе на Евро-2025

В мае состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 17-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения).

По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 4, где сыграют со сборными Бельгии, Косова и Казахстана. Известно, что хозяином мини-турнира будет Бельгия, поединки квартета будут проходить 9-15 октября на аренах Генка, Льежа и Эйпена. Уже определено и время начала матчей.

Календарь первого квалификационного раунда Евро-2025 (U-17) в группе 4

09.10.2024

Косово - Украина (Генк, 15:00)

Бельгия - Казахстан (Льеж, 20:00)

12.10.2024

Украина - Казахстан (Эйпен, 15:00)

Бельгия - Косово (Генк, 20:00)

15.10.2024

Украина - Бельгия (Генк, 16:00)

Казахстан - Косово (Льеж, 16:00)

Время начала матчей - киевское.