Определились локации и время начала матчей Украины U-17 в отборе на Евро-2025
Сине-желтые сыграют со сборными Бельгии, Косова и Казахстана
Фото: пресслужба УАФ
В мае состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 17-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения).
По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 4, где сыграют со сборными Бельгии, Косова и Казахстана. Известно, что хозяином мини-турнира будет Бельгия, поединки квартета будут проходить 9-15 октября на аренах Генка, Льежа и Эйпена. Уже определено и время начала матчей.
Календарь первого квалификационного раунда Евро-2025 (U-17) в группе 4
09.10.2024
Косово - Украина (Генк, 15:00)
Бельгия - Казахстан (Льеж, 20:00)
12.10.2024
Украина - Казахстан (Эйпен, 15:00)
Бельгия - Косово (Генк, 20:00)
15.10.2024
Украина - Бельгия (Генк, 16:00)
Казахстан - Косово (Льеж, 16:00)
Время начала матчей - киевское.
Популярное сейчас
- Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика
- Довбик скоро будет в топ-3? Вспоминаем самых результативных украинцев в Серии А
- Один из трех тренеров может возглавить Милан после увольнения Фонсеки
- Юрий Мороз: Некоторые клубы не отпустили игроков в сборную U-16
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО