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Определились локации и время начала матчей Украины U-17 в отборе на Евро-2025

Юношеские сборные Украины

Сине-желтые сыграют со сборными Бельгии, Косова и Казахстана

Определились локации и время начала матчей Украины U-17 в отборе на Евро-2025

Фото: пресслужба УАФ

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В мае состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 17-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения).

По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 4, где сыграют со сборными Бельгии, Косова и Казахстана. Известно, что хозяином мини-турнира будет Бельгия, поединки квартета будут проходить 9-15 октября на аренах Генка, Льежа и Эйпена. Уже определено и время начала матчей.

Календарь первого квалификационного раунда Евро-2025 (U-17) в группе 4

09.10.2024

Косово - Украина (Генк, 15:00)
Бельгия - Казахстан (Льеж, 20:00)

12.10.2024

Украина - Казахстан (Эйпен, 15:00)
Бельгия - Косово (Генк, 20:00)

15.10.2024

Украина - Бельгия (Генк, 16:00)
Казахстан - Косово (Льеж, 16:00)

Время начала матчей - киевское.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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