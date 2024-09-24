Сборная Украины U-19 узнала календарь матчей в квалификации Евро-2025
Хозяином мини-турнира будут Нидерланды
Фото: пресслужба УАФ
В мае состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).
По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 1, где сыграют со сборными Нидерландов, Словении и Казахстана. Известно, что хозяином мини-турнира будут Нидерланды, поединки квартета будут проходить 13-19 ноября на аренах Ассена и Вендама. Уже определено и время начала матчей.
Календарь первого квалификационного раунда Евро-2025 (U-19) в группе 1
13.11.2024
Украина - Казахстан (Ассен, 20:00)
Словения - Нидерланды (Вендам, 20:00)
16.11.2024
Украина - Словения (Вендам, 13:00)
Нидерланды - Казахстан (Ассен, 17:00)
19.11.2024
Нидерланды - Украина (Вендам, 20:00)
Казахстан - Словения (Ассен, 20:00)
Время начала матчей - киевское.
Квалификация Евро-2025 (U-19)
Группа 1: Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан.
Группа 2: Германия, Венгрия, Кипр, Андорра.
Группа 3: Англия, Бельгия, Болгария, Литва.
Группа 4: Турция, Польша, Мальта, Гибралтар.
Группа 5: Франция, Шотландия, Уэльс, Лихтенштейн.
Группа 6: Чехия, Финляндия, Швейцария, Сан-Марино.
Группа 7: Ирландия, Исландия, Азербайджан, Молдова.
Группа 8: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Черногория.
Группа 9: Норвегия, Швеция, Грузия, Эстония.
Группа 10: Испания, Австрия, Косово, Фарерские о-ва.
Группа 11: Израиль, Дания, Северная Ирландия, Албания.
Группа 12: Словакия, Латвия, Северная Македония, Люксембург.
Группа 13: Сербия, Хорватия, Армения, Беларусь.
В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут бороться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такую получила автоматически.
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