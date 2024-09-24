Сборная Украины U-19 узнала календарь матчей в квалификации Евро-2025

В мае состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).

По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 1, где сыграют со сборными Нидерландов, Словении и Казахстана. Известно, что хозяином мини-турнира будут Нидерланды, поединки квартета будут проходить 13-19 ноября на аренах Ассена и Вендама. Уже определено и время начала матчей.

Календарь первого квалификационного раунда Евро-2025 (U-19) в группе 1

13.11.2024

Украина - Казахстан (Ассен, 20:00)

Словения - Нидерланды (Вендам, 20:00)

16.11.2024

Украина - Словения (Вендам, 13:00)

Нидерланды - Казахстан (Ассен, 17:00)

19.11.2024

Нидерланды - Украина (Вендам, 20:00)

Казахстан - Словения (Ассен, 20:00)

Время начала матчей - киевское.

Квалификация Евро-2025 (U-19)

Группа 1: Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан.

Группа 2: Германия, Венгрия, Кипр, Андорра.

Группа 3: Англия, Бельгия, Болгария, Литва.

Группа 4: Турция, Польша, Мальта, Гибралтар.

Группа 5: Франция, Шотландия, Уэльс, Лихтенштейн.

Группа 6: Чехия, Финляндия, Швейцария, Сан-Марино.

Группа 7: Ирландия, Исландия, Азербайджан, Молдова.

Группа 8: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Черногория.

Группа 9: Норвегия, Швеция, Грузия, Эстония.

Группа 10: Испания, Австрия, Косово, Фарерские о-ва.

Группа 11: Израиль, Дания, Северная Ирландия, Албания.

Группа 12: Словакия, Латвия, Северная Македония, Люксембург.

Группа 13: Сербия, Хорватия, Армения, Беларусь.

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут бороться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такую получила автоматически.