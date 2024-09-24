Михайленко: Бауманн? Он должен соответствовать уровню лучших игроков сборной Украины

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением о возможной натурализации 17-летнего хавбека "Манчестер Юнайтед" Закери (Захара) Бауманна.

"Конечно, мы следим за ним с того времени, как он выразил желание играть за сборную Украины. Наши представители общались и с ним, и с его родителями. Если есть желание у игрока получить гражданство, то это однозначно положительный момент и мы должны это поощрять.

Прежде всего, вызывая игроков из иностранных клубов, мы должны придерживаться спортивного принципа, и нет разницы, где играет футболист. Он, прежде всего, должен соответствовать уровню лучших игроков сборной Украины, это главный показатель", – сказал Михайленко.