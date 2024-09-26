Сборная Украины U-16 на турнире в Испании разгромно проиграла англичанам
Итоговые 0:3
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) впервые собралась для совместной работы.
23 сентября начался тренировочный сбор команды - подопечные Юрия Мороза отправились на международный турнир в испанскую Мурсию, чтобы сыграть с командами Англии, Франции и Израиля.
Сегодня, 26 сентября, украинские юноши встретились с английскими сверстниками. К сожалению, наша сборная уступила со счетом 0:3.
Следующий матч сине-желтые проведут 28 сентября против команды Франции.
Англия (U-16) - Украина (U-16) 3:0
Украина (стартовый состав): Журавский, Пламинский, Гарбар, Онищук, Коман, Рыбак, Шукалович, Ермак, Курячий, Квиквиния, Третьяков
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