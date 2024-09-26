Сборная Украины U-16 на турнире в Испании разгромно проиграла англичанам

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) впервые собралась для совместной работы.

23 сентября начался тренировочный сбор команды - подопечные Юрия Мороза отправились на международный турнир в испанскую Мурсию, чтобы сыграть с командами Англии, Франции и Израиля.

Сегодня, 26 сентября, украинские юноши встретились с английскими сверстниками. К сожалению, наша сборная уступила со счетом 0:3.

Следующий матч сине-желтые проведут 28 сентября против команды Франции.

Англия (U-16) - Украина (U-16) 3:0

Украина (стартовый состав): Журавский, Пламинский, Гарбар, Онищук, Коман, Рыбак, Шукалович, Ермак, Курячий, Квиквиния, Третьяков