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Богдан Попов: Всегда готов и хочу играть за сборную Украины, но понимаю, что там есть свои вопросы

Юношеские сборные Украины

Форвард немного играл за сборную U-17, а в U-19 вызов еще не получал

Богдан Попов: Всегда готов и хочу играть за сборную Украины, но понимаю, что там есть свои вопросы

фото из свободных источников

Новина українською

Форвард "Эмполи" Богдан Попов высказался о своих выступлениях за юношескую сборную Украины.

– Вы играли за сборную Украины U-17 в финальной стадии Евро-2024. Почему команде не удалось выйти из группы?

– Вопрос не ко мне. Я бы не сказал, что я играл. Десять минут не на своей позиции – это не игра.

– Какие эмоции вызвал у вас дебют за сборную Украины? Ожидаете ли в будущем вызов в сборную Украины U-19 и в перспективе – в национальную сборную?

– Я ожидал гораздо большего. Всегда готов и хочу играть за сборную, но понимаю, что там есть свои вопросы. Буду работать, а там время покажет. Я стараюсь достичь самого высокого уровня в футболе.

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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Михаил Черныш
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