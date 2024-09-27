Богдан Попов: Всегда готов и хочу играть за сборную Украины, но понимаю, что там есть свои вопросы

Форвард " Эмполи " Богдан Попов высказался о своих выступлениях за юношескую сборную Украины.

– Вы играли за сборную Украины U-17 в финальной стадии Евро-2024. Почему команде не удалось выйти из группы?

– Вопрос не ко мне. Я бы не сказал, что я играл. Десять минут не на своей позиции – это не игра.

– Какие эмоции вызвал у вас дебют за сборную Украины? Ожидаете ли в будущем вызов в сборную Украины U-19 и в перспективе – в национальную сборную?

– Я ожидал гораздо большего. Всегда готов и хочу играть за сборную, но понимаю, что там есть свои вопросы. Буду работать, а там время покажет. Я стараюсь достичь самого высокого уровня в футболе.