Богдан Попов: Всегда готов и хочу играть за сборную Украины, но понимаю, что там есть свои вопросы
Форвард немного играл за сборную U-17, а в U-19 вызов еще не получал
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Форвард "
– Вы играли за сборную Украины U-17 в финальной стадии Евро-2024. Почему команде не удалось выйти из группы?
– Вопрос не ко мне. Я бы не сказал, что я играл. Десять минут не на своей позиции – это не игра.
– Какие эмоции вызвал у вас дебют за сборную Украины? Ожидаете ли в будущем вызов в сборную Украины U-19 и в перспективе – в национальную сборную?
– Я ожидал гораздо большего. Всегда готов и хочу играть за сборную, но понимаю, что там есть свои вопросы. Буду работать, а там время покажет. Я стараюсь достичь самого высокого уровня в футболе.
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