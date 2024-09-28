Сборная Украины U-16 уступила Франции U-16 со счетом 0:8

Сборная Украины U-16 продолжает участвовать в турнире в Испании. Во втором туре команда Юрия Мороза встречалась со сверстниками из Франции.

Пять голов "галльские петухи" забили до перерыва, в том числе Жасинте оформил хет-трик. После перерыва французы забили еще три гола. Общий счет – 0:8.

В первом матче "сине-желтые" проиграли Англии U-16 0:3. В третьем туре команду Мороза ожидает Израиль U-16. Поединок состоится 30 сентября.

Украина (U-16) – Франция (U-16) – 0:8 (0:5)

Голы: Жасинте (5, 20, 38), Суле (34), Доане (40), Н'Дого (56), Муноньо (74), Марто (84)

Украина (U-16): Пожар, Онищук, Левицкий (Гарбар, 46), Чуприн (Пламинский, 46), Коваль (Коман, 46), Гурин (Шукалович, 72), Трофим (Рыбак, 63), Кожушко (Ермак, 63), Зипир (Третьяков, 46), Задворный (Куриный, 15), Юрченко (Квиквиния, 63).