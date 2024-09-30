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Сборная Украины U-16 проиграла три матча на турнире в Испании с общим счетом счетом 1:13

Юношеские сборные Украины

В последнем матче турнира наша команда проиграла Израилю

Сборная Украины U-16 проиграла три матча на турнире в Испании с общим счетом счетом 1:13

uaf.ua

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Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) завершила выступление на турнире в Испании.

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Подопечные Юрия Мороза приняли участие в международном турнире в испанской Мурсии, где также выступали команды Англии, Франции и Израиля и уступила во всех трех поединках.

В первом туре сине-желтые уступили Англии -- 0:3, а в своем втором матче украинцы не устояли перед Францией - 0:8.

Сегодня, 30 сентября украинские юноши встретились с израильскими сверстниками. К сожалению, и на этот раз зафиксировано поражение - 1:2. Единственный гол нашей команды в ее заключительной игре на турнире оформил Ярослав Кожушко.

Украина (U-16) - Израиль (U-16) 1:2

Голы: Кожушко (66, с пенальти) - (49), (88, с пенальти).

Удален: Журавский (89, Украина).

Украина (U-16): Журавский, Пламинский, Шупик, Онищук (Гарбар, 80), Коваль (Коман, 64), Рыбак (Трофим, 80), Шукалович (Гурин, 64), Ермак (Кожушко, 46), Курячий, Квиквиния (Пожар, 89), Третьяков (Юрченко, 64).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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