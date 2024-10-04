Юрий Мороз назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2025
Сборная Украины сыграет с Бельгией, Косово и Казахстаном
uaf.ua
5 октября юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) отправится в Бельгию, где с 9-го по 15 октября будет проходить квалификационный турнир Евро-2025. Подопечные Юрия Мороза сыграют против хозяев соревнований, а также против сборных Косова и Казахстана.
Главный тренер сине-желтых назвал состав, который будет готовиться к этим матчам.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Ростислав Баглай ("Шахтер" Донецк), Кирилл Хадасевич ("Вольфсбург", Германия), Егор Крапивин ("Эспаньол", Испания).
Защитники: Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все - "Шахтер" Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба - "Рух" Львов), Никита Мальник ("Имолезе", Италия), Александр Ткаченко ("Вердер", Германия).
Полузащитники: Павел Люсин, Иван Андрейко (оба - "Динамо" Киев), Артем Зубрий ("Шахтер" Донецк), Мухаммад Джурабаев, Даниил Слива (оба - "Рух" Львов), Илья Кутья ("Хайдук", Хорватия), Николай Петровский ("Штутгарт", Германия), Арсений Шишкевич ("Риу Аве", Португалия).
Нападающие: Дмитрий Зудин ("Хайдук", Хорватия), Илья Меньшиков ("Аустрия", Австрия).
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