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Юрий Мороз назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2025

Юношеские сборные Украины

Сборная Украины сыграет с Бельгией, Косово и Казахстаном

Юрий Мороз назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2025

uaf.ua

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5 октября юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) отправится в Бельгию, где с 9-го по 15 октября будет проходить квалификационный турнир Евро-2025. Подопечные Юрия Мороза сыграют против хозяев соревнований, а также против сборных Косова и Казахстана.

Главный тренер сине-желтых назвал состав, который будет готовиться к этим матчам.

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Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Ростислав Баглай ("Шахтер" Донецк), Кирилл Хадасевич ("Вольфсбург", Германия), Егор Крапивин ("Эспаньол", Испания).

Защитники: Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все - "Шахтер" Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба - "Рух" Львов), Никита Мальник ("Имолезе", Италия), Александр Ткаченко ("Вердер", Германия).

Полузащитники: Павел Люсин, Иван Андрейко (оба - "Динамо" Киев), Артем Зубрий ("Шахтер" Донецк), Мухаммад Джурабаев, Даниил Слива (оба - "Рух" Львов), Илья Кутья ("Хайдук", Хорватия), Николай Петровский ("Штутгарт", Германия), Арсений Шишкевич ("Риу Аве", Португалия).

Нападающие: Дмитрий Зудин ("Хайдук", Хорватия), Илья Меньшиков ("Аустрия", Австрия).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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