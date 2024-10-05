Сборная Украины U-19 выступит в товарищеском турнире в Испании. Известен состав команды
Суркис и Шевченко - в заявке
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-19 выступит на товарищеском турнире с участием 4-х команд. Соревнования состоятся в испанской Марбелье. Кроме сине-желтых, участие примут сборные Англии, Швеции и Нидерландов категорий U-18.
Турнир начнется сразу с полуфиналов. 11-го октября Украина U-19 сыграет против Нидерландов U-18. Также запланированы матч за 3-е место и финал.
Дмитрий Михайленко вызвал в сборную 20 исполнителей. Напомним, команда готовится к квалификации Евро-2025.
Состав юношеской сборной Украины U-19:
- Вратари: Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Назар Макаренко ("Александрия").
- Защитники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (все - "Динамо" Киев), Владислав Шершень ("Колос" Ковалевка), Артем Копыл ("Карпаты" Львов), Александр Гавриленко ("Шленск", Польша).
- Полузащитники: Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко (оба - "Динамо" Киев), Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Эрик Калинец ("Рух" Львов), Ярослав Караман ("Полесье" Житомир), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия), Максим Лень ("Фортуна", Германия), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка).
- Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Александр Ломага ("Шахтер" Донецк).
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