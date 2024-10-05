Сборная Украины U-19 выступит в товарищеском турнире в Испании. Известен состав команды

Юношеская сборная Украины U-19 выступит на товарищеском турнире с участием 4-х команд. Соревнования состоятся в испанской Марбелье. Кроме сине-желтых, участие примут сборные Англии, Швеции и Нидерландов категорий U-18.

Турнир начнется сразу с полуфиналов. 11-го октября Украина U-19 сыграет против Нидерландов U-18. Также запланированы матч за 3-е место и финал.

Дмитрий Михайленко вызвал в сборную 20 исполнителей. Напомним, команда готовится к квалификации Евро-2025.

Состав юношеской сборной Украины U-19: