Тренер сборной Украины U-17: Бельгия - фаворит турнира, но у нас свои планы

Юношеская сборная Украины U-17 уже прибыла в Бельгию. Там команда сыграет в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17 против хозяев соревнований, Косово и Казахстана.

Главный тренер сине-желтых Юрий Мороз рассказал о подготовке к турниру.

- Юрий, на подготовку к квалификации Евро-2025 у вас полных два дня. Мало?

- Да. Однако главное, что в такой ситуации, в которой сейчас находится Украина, хорошо, что мы вообще выступаем, за что большое спасибо ВСУ. Верю, что ребята понимают всю важность ситуации, статус турнира и со всей ответственностью отнесутся к этим соревнованиям. Иначе быть не может.

- Всех ли сильнейших исполнителей вам удалось получить в свое распоряжение?

- Можно сказать и так. Практически все, кто был на контроле, поехали в Бельгию.

- Много ли у вас информации по соперникам?

- Мы неплохо изучили сборные Косово и Казахстана. Разобрали и Бельгию, но с хозяевами мы встретимся в последнем туре, поэтому можем за ними понаблюдать и на турнире. Важно, чтобы наши футболисты не забывали о своей силе, о своей игре.

- Бельгия - однозначный фаворит турнира?

- Пожалуй, да. Определяя фаворита на бумаге, мы всегда говорим о какой-то сборной как о представительнице футбольной страны. Бельгия - это футбольная страна. Там хороший чемпионат, в котором выступают качественные футболисты, у них сильные сборные на всех уровнях.

- О задачах сборной Украины говорить не стоит?

- Естественно, что мы будем стараться победить в каждом поединке, но главная наша цель - выйти в следующий раунд отбора чемпионата Европы. Еще раз скажу, что Бельгия - фаворит, но у нас свои планы, - сказал Мороз.