Михайленко: Есть новые исполнители, которых тренерский штаб хочет увидеть собственными глазами

У юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2006 года рождения), которая в ноябре будет выступать в квалификационном раунде Евро-2025 (U-19), 6 октября начался тренировочный сбор в Испании. Там сине-желтые сыграют на турнире с участием четырех сборных.

Соревнования будут проходить по олимпийской системе, однако надо заметить, что три участника будут иметь в заявке игроков возрастной категории U-18. 11 октября состоятся полуфиналы Украина - Нидерланды и Англия - Швеция. На 14 октября запланированы матч за третье место и финал.

Главный тренер нашей команды Дмитрий Михайленко рассказал об ожиданиях от турнира.

"На этом сборе два поединка на турнире в Марбелье будут как плацдарм для того, чтобы найти лучшие сочетания футболистов в обороне и в атаке. Нам нужны хорошие спарринги, чтобы понять, каких игроков лучше использовать в различных тактических схемах.

У нас есть новые исполнители, которых тренерский штаб хочет увидеть собственными глазами. Это те исполнители, которые прекрасно проявили себя в сентябре - октябре на клубном уровне. И уже после этого сбора мы определимся, кто поедет на квалификацию чемпионата Европы.

У нас большая конкуренция, есть очень талантливые футболисты средней линии, также есть много игроков, которые хорошо выглядят в атаке, но нам нужно понять, как эти ребята будут выглядеть на уровне сборных.

Несмотря на то, что в спаррингах на сборе в Испании нам будут противостоять команды, которые на год моложе, важность игр от этого не меняется. Прежде всего мы смотрим на своих футболистов. Нужно для себя понять, каких игроков лучше использовать в той или иной ситуации.

Мы недолго работаем вместе, но у нас есть исполнители, которым больше нравится, когда команда защищается, а есть группа игроков, которым больше хочется атаковать. Это все надо привести к общему знаменателю. Нам нужно использовать любой шанс, чтобы иметь лучшую сыгранность, чтобы к официальным матчам подойти подготовленными лучше", - сказал Михайленко.