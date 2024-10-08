Шевчук войдет в тренерский штаб сборной Украины U-19 – Журналист

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук войдет в тренерский штаб юношеской сборной Украины U-19 и станет ассистентом Дмитрия Михайленко.

Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

При этом отмечается, что Шевчук и в дальнейшем остается генеральным менеджером "Руха".

У Шевчука уже есть опыт работы в сборной Украины U-19. Два года назад он помогал предыдущему тренеру Владимиру Езерскому. Ранее он также успел потренировать "Шахтер" U-17 и донецкий "Олимпик".

Сейчас юношеская команда проводит сборы в Испании, где примет участие в товарищеском турнире. А отборочный цикл на Евро-2025 U-19 сине-желтые начнут уже в следующем месяце.