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Шевчук войдет в тренерский штаб сборной Украины U-19 – Журналист

Юношеские сборные Украины

Вячеслав Шевчук станет ассистентом Дмитрия Михайленко

Шевчук войдет в тренерский штаб сборной Украины U-19 – Журналист

Фото: ФК Олімпік Донецьк

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук войдет в тренерский штаб юношеской сборной Украины U-19 и станет ассистентом Дмитрия Михайленко.

Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

При этом отмечается, что Шевчук и в дальнейшем остается генеральным менеджером "Руха".

У Шевчука уже есть опыт работы в сборной Украины U-19. Два года назад он помогал предыдущему тренеру Владимиру Езерскому. Ранее он также успел потренировать "Шахтер" U-17 и донецкий "Олимпик".

Сейчас юношеская команда проводит сборы в Испании, где примет участие в товарищеском турнире. А отборочный цикл на Евро-2025 U-19 сине-желтые начнут уже в следующем месяце.

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Вячеслав Шевчук Украина U-19 Дмитрий Михайленко Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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