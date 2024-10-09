Квалификация к Евро-2025. Сборная Украины U-17 добыла волевую победу над Косово
Начали отборочный турнир с победы
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-17 стартовала в квалификационном турнире Евро-2025.
5 октября юношеская сборная Украины прибыла в Бельгию, где подопечные Юрия Мороза сыграют против хозяев соревнований, а также против сборных Косова и Казахстана. Для выхода в следующий раунд отбора нужно в квартете занять место не ниже второго.
Сегодня наша команда провела свой первый матч в группе – против Косово.
Поединок, вернее первый тайм, выдался на редкость результативным – косовары к 12-й минуте вели 2:0, однако в следующие 12 минут Украина забила три гола и вышла вперед.
Второй тайм прошел в более спокойном ключе, но команда Мороза забила контрольный, 4-й гол.
4:2, победа сборной Украины на старте турнира. Следующий матч наша команда проведет 12 октября против Казахстана.
Косово U-17 – Украина U-17 2:4
Голы: Ахмети (4), Абдуллаху (12) – Зудин (16, 25), Люсин (24, 62)
Украина U-17: Крапивин, Залипка (Калюжный, 83), Онищук, Милокост, Мельник, Джурабаев, Петровский (Ткаченко, 72), Люсин (Слива, 72), Зубрий, Андрейко (Шишкевич, 83), Зудин
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