Успешный старт отбора. Косово U-17 – Украина U-17 2:4. Видео голов и обзор матча
Есть первые три очка
інстаграм Артема Зубрія
Юношеская сборная Украины U-17 обыграла своих сверстников в рамках первого тура квалификационного турнира чемпионата Европы-2025.
Победу "сине-желтым" принесли дубли Дмитрия Зудина и Павла Люсина.
Далее наша команда проведет следующий матч 12 октября против Казахстана.
Косово U-17 – Украина U-17 2:4
Голы: Ахмети (4), Абдуллаху (12) – Зудин (16, 25), Люсин (24, 62)
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Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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