  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Успешный старт отбора. Косово U-17 – Украина U-17 2:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Успешный старт отбора. Косово U-17 – Украина U-17 2:4. Видео голов и обзор матча

Юношеские сборные Украины

Есть первые три очка

Успешный старт отбора. Косово U-17 – Украина U-17 2:4. Видео голов и обзор матча

інстаграм Артема Зубрія

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 обыграла своих сверстников в рамках первого тура квалификационного турнира чемпионата Европы-2025.

Победу "сине-желтым" принесли дубли Дмитрия Зудина и Павла Люсина.

Далее наша команда проведет следующий матч 12 октября против Казахстана.

Косово U-17 – Украина U-17 2:4

Голы: Ахмети (4), Абдуллаху (12) – Зудин (16, 25), Люсин (24, 62)

По теме
yellow-arrow
Яркая победа, яркие эмоции. Как сборная Украины U-17 праздновала победу над Косово. ВИДЕО
yellow-arrow
Квалификация к Евро-2025. Сборная Украины U-17 добыла волевую победу над Косово
yellow-arrow
Шевчук войдет в тренерский штаб сборной Украины U-19 – Журналист
Косово Украина U-17
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости