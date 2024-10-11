Нидерланды U-18 – Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Юношеская сборная Украины U-19 начинает выступления на товарищеском турнире в испанской Марбелье в рамках подготовки к квалификации Евро-2025.

11 октября подопечные Дмитрия Михайленка сыграют в полуфинале против Нидерландов U-18. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Соревнования будут проходить по олимпийской системе, однако следует отметить, что три участника будут в заявке игроков возрастной категории U-18.

В параллельном матче Англия U-18 встретится со Швецией U-18 (15:30). На 14 октября запланированы матч за третье место и финал.

Напомним, юношеская сборная Украины U-19 примет участие в первом квалификационном раунде Евро-2025, где соперниками сине-желтых стали Нидерланды (хозяева турнира), Словения и Казахстан. Мини-турнир пройдет с 13 по 19 ноября.

Турнир юношеских сборных в Марбелье. Полуфинал

11.10.2024

Нидерланды U-18 20:00 Украина U-19

Трансляция - YouTube-канал "Динамо" Киев