ТМ. Сборная Украины U-19 проиграла Нидерландам U-18

Юношеская сборная Украины U-19 сыграла против команды Нидерландов U-18 в рамках товарищеского турнира в испанской Марбелье - подготовки к квалификации Евро-2025.

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В первом и втором тайме ни одна из команд не отметилась результативными действиями. Но уже после перерыва соперники украинцев реализовали свой момент. Матч между сборными завершился со счетом 1:0.

В понедельник, 14 октября, "сине-желтые" сыграют матч за третье место против Англии U-18.

Турнир юношеских сборных в Марбелье. Полуфинал

Нидерланды U-18 1:0 Украина U-19