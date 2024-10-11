  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. ТМ. Сборная Украины U-19 проиграла Нидерландам U-18
В тренде

ТМ. Сборная Украины U-19 проиграла Нидерландам U-18

Юношеские сборные Украины
Обновлено

1:0

ТМ. Сборная Украины U-19 проиграла Нидерландам U-18

УАФ

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 сыграла против команды Нидерландов U-18 в рамках товарищеского турнира в испанской Марбелье - подготовки к квалификации Евро-2025.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В первом и втором тайме ни одна из команд не отметилась результативными действиями. Но уже после перерыва соперники украинцев реализовали свой момент. Матч между сборными завершился со счетом 1:0.

В понедельник, 14 октября, "сине-желтые" сыграют матч за третье место против Англии U-18.

Турнир юношеских сборных в Марбелье. Полуфинал
Нидерланды U-18 1:0 Украина U-19

По теме
yellow-arrow
Украина U-19 с Шевченко и Суркисом в составе проиграла Нидерландам U-18
yellow-arrow
Нидерланды U-18 – Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
yellow-arrow
Успешный старт отбора. Косово U-17 – Украина U-17 2:4. Видео голов и обзор матча
Нидерланды Cборная Украины (U-19)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости