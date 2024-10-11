ТМ. Сборная Украины U-19 проиграла Нидерландам U-18
1:0
УАФ
Юношеская сборная Украины U-19 сыграла против команды Нидерландов U-18 в рамках товарищеского турнира в испанской Марбелье - подготовки к квалификации Евро-2025.
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В первом и втором тайме ни одна из команд не отметилась результативными действиями. Но уже после перерыва соперники украинцев реализовали свой момент. Матч между сборными завершился со счетом 1:0.
В понедельник, 14 октября, "сине-желтые" сыграют матч за третье место против Англии U-18.
Турнир юношеских сборных в Марбелье. Полуфинал
Нидерланды U-18 1:0 Украина U-19
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