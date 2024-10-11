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ТМ. Украина U-19 с Шевченко и Суркисом в составе проиграла Нидерландам U-18

Юношеские сборные Украины
Обновлено

1:0

ТМ. Украина U-19 с Шевченко и Суркисом в составе проиграла Нидерландам U-18

УАФ

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 матчем с Нидерландами U-18 стартовала на товарищеском турнире в Марбелье.

В турнире принимают участие 4 команды, которые играют матчи на вылет.

Матч с Нидерландами проходил на тяжелом после дождя поле, и это нанесло свой отпечаток. Игра была довольно равной и не особо изобиловала опасными моментами.

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Тем не менее, нидерландцы, видимо, лучше приспособились к поле и смогли забить победный гол дальним ударом в концовке матча.

Как итог – минимальная победа голландцев 1:0.

Также отметим, что в стартовом составе нашей сборной вышли на отчетный матч Вячеслав Суркис и Кристиан Шевченко. Последний, кстати, не реализовал выход один на один.

Таким образом, сборная Украины в понедельник, 14 октября, сыграет в матче за 3-е место с Англией.

Украина U-19 – Нидерланды U-18 0:1

Гол: Ванденберг, 82

Стартовый состав Украины U-19: Суркис, Дикий, Гавриленко, Захарченко, Коробов, Ищенко, Гусол, Цуканов, Осипенко, Шевченко, Пономаренко

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