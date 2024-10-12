Квалификация Евро U17. Украина - Казахстан 3:0. Забили все голы за 4 минуты

Сборная Украины U17 победила сверстниц из Казахстана в матче 2-го тура Квалификации Евро. Все 3 безответных гола были забиты в промежутке с 69-й по 73-ю минуту.

Таким образом, украинцы получили уже 6 очков в группе и возглавили таблицу. Казахстан сейчас на последней позиции с нулем. Бельгия (3 балла) и Косово (0 баллов) проведут свой матч тура позже.

Квалификация Евро U17

12.10.2024. Эйпен (Бельгия)

Украина U17 - Казахстан U17 3:0

Голы: Андрейко 69, Залипка 72, Джурабаев 73