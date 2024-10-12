Сборная Украины U17 досрочно вышла в следующий раунд квалификации Евро

Сборная Украины U17 досрочно вышла во второй раунд отбора на чемпионат Европы-2025. В первых турах команда одолела Косово (4:2) и Казахстан (3:0).

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Результаты всех матчей после 2-х туров свидетельствуют о том, что украинцы уже не финишируют ниже второго места в группе. По состоянию на сейчас у "сине-желтых" и бельгийцев по 6 очков, а у косоваров и казахов - по 0.

Второй раунд квалификации состоится весной 2025 года. Из 28 команд на Евро выйдут 7 лучших сборных. Они присоединятся к хозяйке турнира Албании.