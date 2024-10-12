  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Сборная Украины U17 досрочно вышла в следующий раунд квалификации Евро
В тренде

Сборная Украины U17 досрочно вышла в следующий раунд квалификации Евро

Юношеские сборные Украины
Обновлено

За тур до конца

Сборная Украины U17 досрочно вышла в следующий раунд квалификации Евро

Фото: УАФ

Новина українською

Сборная Украины U17 досрочно вышла во второй раунд отбора на чемпионат Европы-2025. В первых турах команда одолела Косово (4:2) и Казахстан (3:0).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Результаты всех матчей после 2-х туров свидетельствуют о том, что украинцы уже не финишируют ниже второго места в группе. По состоянию на сейчас у "сине-желтых" и бельгийцев по 6 очков, а у косоваров и казахов - по 0.

Читайте такжеКвалификация Евро U17. Украина - Казахстан 3:0. Забили все голы за 4 минуты

Второй раунд квалификации состоится весной 2025 года. Из 28 команд на Евро выйдут 7 лучших сборных. Они присоединятся к хозяйке турнира Албании.

По теме
yellow-arrow
В УАФ объяснили, почему молодежные и юниорские сборные продолжают выступать в старой форме
yellow-arrow
Квалификация Евро U17. Украина - Казахстан 3:0. Забили все голы за 4 минуты
yellow-arrow
ТМ. Украина U-19 с Шевченко и Суркисом в составе проиграла Нидерландам U-18
Украина U-17
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости